Eigene und gesellschaftliche Grenzen überschreiten: Drei Gäste berichten am morgigen Talkabend im Universum, wie sie mit Klischeebrüchen die Gesellschaft verändern.



Die Talkgäste haben eigene Ängste überwunden und Neuland entdeckt – und machen anderen Menschen Mut, selbst Neues zu wagen und offener zu leben. So erfahren die Zuhörer von der Autorin und Poetry Slammerin Ninia LaGrande, die sich von Menschen, die sie zu klein finden, nicht behindern lässt, sondern mit scharfsinnigem Humor kontert. Oder hören die Geschichte der Regieassistentin Stephanie Quitterer, die mit selbst gebackenen Kuchen und einer riesigen Handvoll Mut an den Türen ihrer Nachbarn klingelte, um die Fremdheit in ihrer Nähe zu erforschen. Außerdem erzählt der frisch gebackene Abiturient Leonard Maleika von seiner selbstbestimmten, 5.000 Seemeilen dauernden Reise im Mittelmeer, die ihm half, ein Stück von der Welt zu erobern.



Musikalisch begleitet wird der Abend durch den Bremer Sänger, Gitarrist und Songschreiber Jörn Schlüter mit Westcoast-Pop der 70er Jahre.



Freitag, 27. Januar, 19 Uhr bis 21.30 Uhr. Eintritt 6 Euro (inklusive vorheriger Erkundung der Sonderausstellung "Lieblingsräume“ zwischen 18 und 19 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt (universum-bremen.de).



