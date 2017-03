Top-Quote für Bremer Tatort

Am Samstag überboten sich die Zeitungen mit Lobeshymnen auf den neuen Bremer Tatort "Nachtsicht". Die "Quittung": 9,88 Mio. Zuschauer schalteten gestern Abend die ARD ein und beschwerten Lürsen und Stedefreund eine Quote von 26,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Es war die beste Zuschauerzahl seit zwei Jahren für den Tatort made in Bremen (meedia.de).



Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "Nachtsicht" ebenfalls: 2,79 Mio. Zuschauer und 21,2% Marktanteil.

Zum Vergleich: In dieser Altersgruppe sahen auch



"Django Unchained“ 1,35 Mio.

"Robocop“ 940.000

"Kitchen Impossible“ 1,48 Mio.



Bild Wikipedia/Stefan Kühn



"Unsere" Kathy hat während des Tatorts wieder fleißig getwittert und das Fernsehvolk ein wenig klüger gemacht.

Erklärung für alle Nicht-Bremer:



Das was der junge Mann da durch die Stadt getragen hat nennt sich "Weg-Bier"!#Tatort #Servicetweet — kathy (@kathyclevil) 12. März 2017