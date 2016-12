Top Ten deutscher Passwörter

Wissenschaftler des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) haben im Rahmen ihrer Studie zur Mehrfachnutzung von Passwörtern insgesamt rund 1 Milliarde Nutzerkonten analysiert und ausgewertet, die aus 31 veröffentlichten Datenlecks in unterschiedlichen Bereichen stammen und im Internet frei verfügbar sind.

"123456“ ist laut der Studie weltweit das meistbenutzte Passwort in den untersuchten Daten-Leaks. Die Top Ten der beliebtesten deutschen Passwörter konnte aus den rund 30 Mio. Nutzerkonten ermittelt werden.



1. hallo

2. passwort

3. hallo123

4. schalke04

5. passwort1

...

10. ficken



Hier gibt es die Liste der meistgenutzte Passwörter in Deutschland inklusive der Zahlenkombiantionen.



Bild: Arena auf Schalke (Wikipedia/Wo st 01)