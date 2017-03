Transparenz-Ranking 2017 - Bremen auf Platz 3

Am 2. März 2017 hat Mehr Demokratie das erste Transparenz-Ranking herausgegeben, das in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation (OKF) entstanden ist. Das Ergebnis der Untersuchung: In vielen Bundesländern wird den Bürger/innen der Zugang zu Behördeninformationen schwer oder sogar ganz unmöglich gemacht.



Oftmals müssen Behörden nur sehr begrenzt Auskunft geben, darunter die Landtage, Hochschulen und der Verfassungsschutz. Hinzu kommen teilweise abschreckend hohe Gebühren und lange Antwortfristen.



Dabei erleichtert Transparenz "Korruptionsbekämpfung und Kontrolle", so die OKF. Nur wer über Informationen aus seinem Bundesland verfügt, könne Initiativen starten.

Bremen erreicht Platz 3

Was vor allem an der hohen Punktzahl für die Informationsrechte und die Ausgestaltung der Ausnahmen liegt. Alle Infos zur Transparenz in Bremen und Grafiken gibt es hier,