Am Freitag zeigt ZDFinfo in der Reihe "Deutschland, deine Marken" eine Doku über das Beck's Bier.



"Kaum eine Marke hat den Wandel vom regionalen Unternehmen zum globalen Großkonzern so konsequent verfolgt wie Beck's. 1873 von Heinrich Beck und zwei Kaufleuten in Bremen gegründet, ist die Biermarke heute Herzstück des größten Brauereikonzerns der Welt."



ZDFinfo, 20.01., 19:30 Uhr - 20:15 Uhr, Ein Film aus dem Jahr 2015



Bild Wikipedia/Stefan Kühn