Eine der beiden Geschichten in der heutigen Ausgabe der Vox Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" handelt von einem Ehepaar aus Weyhe.



"Gabriele und Konrad Woller wandern aus. Von Weyhe bei Bremen nach Albanien. Tausende flüchten derzeit aus Albanien. Und Familie Woller sucht dort eine sichere Zukunft. In einem politisch und wirtschaftlich instabilen Land.

Einen Campingplatz mit angeschlossenem Imbiss wollen sie eröffnen. Und dazu einen Bootsverleih aufmachen und geführte Touren für Touristen anbieten. Ohne jegliche Vorerfahrungen in diesen Arbeitsbereichen, ohne Sprachkenntnisse und leider auch ohne Glück beginnt ein Auswanderungs-Alptraum ... Schon die Reise mit dem LKW quer durch Europa entwickelt sich zur Odyssee. Und auch danach reiht sich eine Katastrophe an die nächste. Eine der ungewöhnlichsten Auswanderungen bei Goodbye Deutschland."



Dienstag 21.2., 22:15 Uhr, VOX

Bild: Familien Woller, Foto: VOX / Bacchus Pictures GmbH