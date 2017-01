TV Tipp: 4 Hochzeiten und eine Traumreise

In der Hochzeits-Doku "4 Hochzeiten und eine Traumreise" steht heute Lisa aus Bremen vor dem Altar. Vox gibt keine Informationen über sie heraus, lediglich auf einem Foto (tvnow.de) ist sie zu sehen. Wer also eine Lisa im heiratsfähigen Alter kennt, sollte mal den Fernseher einschalten.



Der Ablauf: Jeden Tag traut sich eine Kandidatin und lässt die anderen drei Bräute an ihrer ganz persönlichen Märchenhochzeit teilhaben. Ihre Mitstreiterinnen bewerten die jeweilige Konkurrenzhochzeit. Dabei gibt es Punkte für die Kategorien Brautkleid, Location, Essen und Stimmung.

Zum Finale am Freitag treffen alle Bräute noch einmal aufeinander und bewerten alle Feiern.

Das Gewinnerbrautpaar kann sich über eine Luxushochzeitsreise freuen - inklusive 1.000 Euro Taschengeld.



Donnerstag, 26.01., 16 Uhr, Vox



