TV Tipp: "Cum on feel the Noize"

Jörg Sonntag erforscht im Radio Bremen Archiv die Geschichte des Hard Rock. In der Dokumentation "Cum on feel the Noize" werden Live Auftritte und Interviews von Musikern wie



- Nikki Sixx Mötley Crue

- Joel O'Keeffe Airbourne

- Biff Byford Saxon

- Dee Snider Twisted Sister

- James Hetfield Metallica

- Ozzy Osbourne Black Sabbath

- Doro Pesch Warlock

- Andy Scott Sweet

- Mick Box Uriah Heep

- Jimmy Page Led Zeppelin

- Ian Gillan Deep Purple



gezeigt. Viele davon stammen aus dem Musikladen und dem Beat Club.



One, Mittwoch, 25. Januar, 21.30 Uhr (one.ard.de)



Bild: Led Zeppelin (Quelle Wikipedia/Jim Summaria)