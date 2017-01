TV Tipp: David Bowie 1978 im Musikladen

Am 8.Januar 2017 wäre David Bowie 70 Jahre alt geworden. Am 10. Januar war sein erster Todestag

Der Fernsehsender ONE zeigt aus diesem Anlass eine Radio Bremen Produktion zum 60. Geburtstag von David Bowie. Musikalische Grundlage der Sendung war eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1978. Die Musikladen-Extra Show ist das einzige TV-Studio-Concert mit Bowie und seiner Band. Mit den Songs Heroes, TVC 15, The Jean Genie, Rebel Rebel und dem Weill/Brecht Titel, Moon of Alabama dokumentiert die Show die wohl kreativste und abwechslungsreichste Phase von David Bowie.



Mittwoch, 11. Januar, 21.55 Uhr (ard.de)



Zur Vorbereitung: Im Podcast von SWR Wissen beschäftigt sich Manfred Heinfelder ausführlich mit dem David Bowie, dem "Chamäleon der Popkultur". Er geht der Frage nach, was von Bowie, ein Jahr nach seinem Tod bleibt?



