TV Tipp: Eishockey in Bremerhaven

Die Fischtown Pinguins sind die Überraschungsmannschaft in der DEL. Mit dem kleinsten Etat haben sie sich zum Favoritenschreck entwickelt und unter anderen Meister München, die Eisbären Berlin und die Kölner Haie geschlagen. Als Nachfolger der Hamburg Freezers in der DEL sind sie der Gegenentwurf zum millionenschweren Investoren-Modell. Denn hier gibt es fast ausschließlich regionale Sponsoren.

Die Sportclub Story von Radio Bremen zeigt Menschen und Macher hinter der Erfolgsgeschichte – vom Manager bis zum Mannschaftskapitän und begleitet Fans auf einer Auswärtsfahrt



Ein Film über die Typen des etwas anderen Vereins und die Begeisterung für Eishockey an der Nordseeküste.



Sonntag, 19. Februar 2017, 23.35-00.05 Uhr, NDR/RB-Fernsehen



Bild: Fischtown Pinguins/Facebook