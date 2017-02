TV Tipp: In den Schmieden des Pop

Die sechsteilige Dokureihe "Achtung Aufnahme" - In den Schmieden des Pop"beleuchtet die Geschichte der Musikaufzeichnung, lässt Größen der Unterhaltungsmusik zu Wort kommen und bringt musikalische Meilensteine zu Gehör. In der ersten Folge geht es um den Einzug der Elektronik in die Welt der Musik.

Die Dokumentation stellt Großmeister der E-Gitarre vor, von Charlie Christian über Muddy Waters, die Rolling Stones und Cream bis hin Jimi Hendrix. Auch der Siegeszug desSynthesizer wird beleuchtet B.B. King, Jeff Beck, Roger Waters, Brian Eno und Giorgio Moroder erzählen, wie elektrische und elektronische Techniken die Geschichte der Unterhaltungsmusik für immer veränderten.



Los geht es am 10. Februar um 21.45 Uhr (zwei folgen am Stück)



Bild: Wikipedia/Maxo