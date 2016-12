TV Tipp: Musikalischer Jahresrückblick mit Steve Blame

VOX zeigt am Freitag den musikalischen Jahresrückblick "Songs für die Ewigkeit - Tribute to ..." mit der Top-Liga deutscher Musiker, die die größten Hits der in diesem Jahr verstorbenen Musiklegenden neu interpretieren. Es sind David Bowie, Prince, Roger Cicero, Lemmy Kilmister, Glenn Frey, Maurice White und Colin Vearncombe.

In "Songs für die Ewigkeit - Tribute to ." widmet VOX ihnen und ihren Hits einen ganzen Abend. Denn MTV-Legende Steve Blame lädt BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Max Mutzke, Seven, Laith Al-Deen, Michael Patrick Kelly, Mieze Katz von "Mia" und Namika zum musikalischen Jahresrückblick ein. Dabei interpretieren die sieben Künstler auch die Hits ihrer Musikhelden vollkommen neu.



VOX, 23.12.2016, 20:15 Uhr



Bild: Steve Blame Foto: VOX / Markus Hertrich