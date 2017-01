Überfall im Steintor - Zeugen gesucht

Gestern überfielen zwei mit einem Buschmesser bewaffnete Männer in der Straße Vor dem Steintor in Höhe der Linienstraße einen jungen Mann.



Der 26-Jährige Bremer verließ gegen 05:50 Uhr die Filiale eines Geldinstituts am Fehrfeld. Dort hatte er Geld aus einem Bargeldautomaten gezogen. Als er die Straße Vor dem Steintor überquerte, kamen ihm zwei Männer entgegen, von denen der eine eine Machete in der Hand hielt. Sie forderten ihn auf, Geld herauszugeben. In seiner Angst warf er den Tätern seine Geldbörse vor die Füße und lief davon.



Das Duo war zwischen 20 und 25 Jahre alt, die beiden hatten schwarze Hautfarbe und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine graue Nike-Jogginghose auf der der Schriftzug "Just do it" zu lesen war. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, sollte sich mit der Kriminalpolizei/Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 3888 in Verbindung setzen.