... und dann bat er die Polizisten herein.

Einsatzkräfte der Bremer Polizei waren am Mittwochabend ins Steintorviertel, wo sie bei einem 22 Jahre alten Mann eine größere Menge Drogen sicherstellten.

Der Mann war zwei Tage zuvor bei einer Schwerpunktmaßnahme zur Bekämpfung des Straßendeals im Viertel mit einer kleinen Menge Marihuana angetroffen worden. Nach der Wohnungsdurchsuchung teilte er mit, dass er fortan bei einem Freund wohnhaft sei und teilte den Ermittlern die Adresse mit.



Dort suchten ihn die Polizisten am Mittwochabend auf, um ihm die Bescheinigungen über die beschlagnahmten Gegenstände auszuhändigen. Der Bremer bat die Polizisten herein. Beim Betreten der Wohnung stellten die Einsatzkräfte sofort den Geruch von Marihuana fest. Die durchgeführte Durchsuchung der Wohnung förderte insgesamt knapp 400 Gramm Marihuana und mehr als 150 Gramm Kokain zutage (presseportal.de).



Bild: Wikipedia/Garitzko