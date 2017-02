Und noch mehr Karneval

Einheizen zum Bremer Karneval

Wie jedes Jahr wird der Bremer Karneval am Freitag mit Shows an vier Standorten im Viertel eingeleitet (bremer-karneval.de).

Lagerhaus

20:00 - 00.10 Uhr

Cafe Lagerhaus

20 - 23.30 Uhr

Moments

20.30 -00.15 Uhr

Lila Eule

20.30 - 23.25 Uhr



Umleitungen bei der BSAG

Der Karnevalsumzug verläuft über Am Markt > Domsheide > Ostertorstraße zum Ostertorsteinweg. Aufgrund der Straßensperrungen gibt es bei der BSAG folgende Umleitungen in beiden Richtungen:



Umleitungen zwischen ca. 11:00 Uhr - 14:15 Uhr der Linien 2 und 3

Umleitungen zwischen ca. 11:45 Uhr - 14:15 Uhr der Linien 4 und 6

Umleitungen zwischen ca. 11:45 Uhr - 14:15 Uhr der Linie 24

Umleitungen zwischen ca. 11:45 Uhr - 14:15 Uhr der Linie 25

Umleitungen ab ca. 14:15 Uhr - 18:30 Uhr der Linien 2 und 3



Die Dauer der Umleitungen ist vom Veranstaltungsende abhängig (bsag.de).