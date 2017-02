Uni-Vortrag "Merkmale antifeministischer Parolen und Gegenargumente“

Nicht erst seit Donald Trump sind sexistische oder antifeministische Äußerungen wieder salonfähig geworden. Darüber hinaus finden antifeministische Überzeugungen im Hochschulkontext in einer Diffamierung von Genderforschung oder geschlechtersensibler Sprache Ausdruck. Dem argumentativ entgegenzutreten, fällt oft nicht leicht.



Mit diesem Thema beschäftigt sich am 14. Februar 2017 die Wiener Historikerin Dr. Marion Wisinger in einem Vortrag. Veranstalter ist die Arbeitsstelle Chancengleichheit der Universität Bremen. Der Vortrag findet von 18 bis 20 Uhr im Gästehaus Teerhof der Universität Bremen statt.



Anmeldung:

Universität Bremen

Arbeitsstelle Chancengleichheit

Henriette Ullmann

Tel: 0421 218 60184

E-Mail: chancen5@uni-bremen.de