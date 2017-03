Universität Bremen in Ranking-Liste der weltweiten Elite-Unis

Die Meereswissenschaften der Universität Bremen sind exzellent aufgestellt. Sie erreichten in einem weltweiten Ranking, das gestern veröffentlicht wurde, Platz 50. Vergleicht man ausschließlich deutsche Universitäten, so liegen sie sogar auf Rang 1 (uni-bremen.de).



Das "QS World University Ranking by Subject 2017“ bewertet global die Qualität von 46 Fächern aus fünf Fachgebieten. 4.438 Universitäten wurden betrachtet, 3.098 ausgewählt und 1.117 in die Liste der weltweit besten Universitäten aufgenommen.

Die Universität Bremen bietet 33 der 46 untersuchten Fächer an und schaffte es, in 12 gelistet zu werden. Das zweitbeste Ergebnis erreichte die Soziologie mit Rang 101. (nur deutsche Unis Platz 8. Auch der Geographie wird mit Platz 151 (Platz 12) sehr gute Qualität attestiert.



Bild: Wikipedia/Roland Kutzki