Valentin, oh Valentin

Tipps zum Online-Dating

Heute ist Valentinstag. Diesen Tag nehmen viele Verbraucher zum Anlass, sich mittels Online-Partnerbörsen auf die Suche nach dem Traumpartner zu machen. Aber die Verbraucherzentrale Bremen meint: Vorsicht: In den komplizierten und oft kaum verständlichen Verträge sind einige Fallstricke verborgen. Also:

- Auf das Kleingedruckte achten

- Widerrufs- und Kündigungsmöglichkeiten wahrnehmen

- Vorsicht bei Weitergabe persönlicher Daten



Flirt-Hotspot Tankstelle

Zum Valentinstag hat der Automobilhersteller Ford stichprobenartig Millennials aus ganz Deutschland befragt, welche Rolle das Auto in der Liebe spielt.

In Norddeutschland (Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) flirtet man an der Tankstelle, nur ein Drittel würde sich bei einer Autopanne auch vom freundlichen Helfer abschleppen lassen



Romantischer TV Tipp

Der Auftragslover. Heute Nacht um 00.35 Uhr in der ARD. "Er hat Charme, sieht blendend aus, ist einfühlsam und verständnisvoll: Auf Frauen wirkt Alex wie der absolute Traummann. Allerdings wissen die meisten seiner Eroberungen nicht, dass er in geheimer Mission agiert: Denn Alex ist von Beruf Herzensbrecher. Besorgte Verwandte oder Freunde können ihn anheuern, damit er frustrierten Frauen schöne Augen macht und sie dazu bringt, endlich mit dem jeweiligen Freund Schluss zu machen. ...Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel."



