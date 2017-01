Veranstaltungen 2017

Bei bremen.de gibt es eine Übersicht aller großen Veranstaltungen in diesem Jahr. Eine Auswahl:



12. bis 17. Januar 2017: 6-Tage Rennen

3. bis 5. Februar 2017: Bremen Classic Motorshow

17. und 18. Februar 2017: Bremer Samba Karneval

7. bis 23. April 2017: Osterwiese

15. bis 30. April 2017: jazzahead! Festival

8. bis 12. Juni 2017: Poetry on the road

15. bis 18. Juni 2017: La Strada

24. Juni 2017: Bremen Oldtimer Classics

5. bis 9. Juli 2017: Breminale

29. Juli 2017: Haake-Beck BadeinselRegatta

13. August 2017: Gewoba City Triathlon

1. Oktober 2017: 13. swb-Marathon

13. bis 29. Oktober 2017: Freimarkt



Bild: Breminale (Quelle Wikipedia/Jocian)