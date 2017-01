Verbraucherzentrale Bremen warnt vor TicketTube

Die Verbraucherzentrale Bremen informiert: TicketTube nimmt eine Vielzahl von Ticket Bestellungen an, gibt jedoch keine Garantie für eine Lieferung der bestellten Karten, da sie diese selbst nicht vorrätig haben. Damit besteht die Gefahr, dass die Konzertkarten entweder kurz vor Konzertbeginn – schlimmstenfalls erst am Veranstaltungstag – beim Verbraucher ankommen oder die Lieferung gänzlich ausbleibt. Und: Tickets werden zum Teil mit einem Aufpreis von 60 Prozent angeboten, und das ohne Garantie, die Karten überhaupt zu bekommen.



Annabel Oelmann, Vorstand der Verbraucherzentrale Bremen: "Wir empfehlen Verbrauchern, keine Tickets bei Dritt-Anbietern zu kaufen, sondern am besten direkt beim Veranstalter oder bei der Agentur, die vom Veranstalter empfohlen wird. ..."