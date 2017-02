Verbraucherzentrale NRW rät von "Amazon Smile" ab

"Einkaufen und Gutes tun" - ohne das eigene Konto zusätzlich zu belasten. Diese Idee propagiert Amazon seit Ende letzten Jahres. Für Bestellungen via "Smile.Amazon.de" gehen 0,5 Prozent der Einkaufssumme an eine wohltätige Organisation. Doch die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, genau zu vergleichen. Denn Einkauf und Spende zu trennen, kann weitaus mehr für die gute Sache bringen.

Das zeigt eine Stichprobe, bei der 25 Schnäppchen anderer Anbieter mit den Preisen bei Amazon verglichen wurden. Das Ergebnis: Bei einer Gesamt-Einkaufssumme von rund 8.025 Euro machte die Amazon-Spende via Smile gerade mal 40,12 Euro aus. Bei der Konkurrenz hingegen gab´s alle Test-Artikel für rund 6.541 Euro. Also kam der Einkauf 1.484 Euro billiger. Und die Spende hätte nahezu 37-mal höher ausfallen können.



Eine Ausnahme von dieser Empfehlung sollten sich lediglich Kunden erlauben, die stets Preise vergleichen. Denn wo Amazon tatsächlich das günstigste Angebot vorhält, kann via Smile ohne Bedenken der Spenden-Kaufbutton gedrückt werden.



Bild: Amazon Smile/Facebook