Verletzungen, Testspielpleiten und nun noch das

Der Bild Zeitung liegt ein Umfrageergebnis zum Thema Lieblingsverein der Bundesliga vor. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Marktforschungs-Unternehmen Nielsen mit Personen zwischen 14 und 59 Jahren.



Sieger ist, na klar, der FC Bayern München. Hinter Borussia Dortmund (Platz 2) und Borussia Mönchengladbach (3) und Schalke 04 (4) landet der Hamburger SV - noch vor Werder Bremen.



In der Regionalauswertung "Hamburg, Niedersachsen, Schleswig Holstein, Bremen" sieht die Tabelle so aus

Hamburger SV

Bayern München

Werder Bremen



RB Leibzig ist der größte Aufsteiger in der Beliebtheitstabelle. 63 Prozent der Befragten sehen den Verein als "Bereicherung für die Liga".



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen