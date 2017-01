"Vodafone Postwurfsendung gehört in den Papierkorb"

Bremer Bürger beschweren sich bei der Verbraucherzentrale über die Vodafone Kabel Deutschland GmbH, die massenhaft namentlich adressierte Werbepostkarten und Werbebriefe verschickt und unter Fristsetzung zum 28. Februar zu einem Anruf auffordert.



Mit Hinweisen wie "Wichtige Information – An Ihrer Adresse gibt es eine wichtige Neuerung der Telefon- und Internettechnologie" oder "DVB-T-Abschaltung erfordert die Umstellung auf moderne TV-Versorgung" und "Wichtige Hinweise zu Anschlussdiensten in Ihrem Gebäude" wird versucht, Verbraucher zu einem Anruf bei Vodafone Kabel Deutschland zu verleiten.

Besonders dreist: "Mit Stempelaufdrucken, wie "Wiederholter Zustellversuch" wird eine Wichtigkeit vermittelt, die dem Schreiben keinesfalls zukommt", so Gerrit Cegielka, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Bremen. "Weder stammt der Stempel von der Post, noch werden mit der Zusendung irgendwelche gesetzlichen Fristen ausgelöst", so Cegielka weiter.



"Derartig unseriöse Werbepost gehört in den Papierkorb", so Gerrit Cegielka.



Bild: Wikipedia/Moschitz