Vortrag von Lothar Probst in der Stabi

Heute hält Professor Dr. em. Lothar Probst in der Stadtbibliothek einen Vortrag. Der Titel: "Wahlen in postfaktischen Zeiten".



Der Blick auf den Ausgang der Bundestagswahl gleicht immer noch dem Blick in eine Glaskugel. Welche Parteien die nächste Regierung stellen werden, ist in einem auf möglicherweise sechs Fraktionen anwachsenden Bundestag jedenfalls gegenwärtig nicht seriös zu prognostizieren.

Sicher ist nur eins: Nach den Erfahrungen bei der Präsidentschaftswahl in den USA, wird es auch der Wahlkampf in der Bundesrepublik in sich haben. Vor diesem Hintergrund wird sich der Vortrag mit der Frage beschäftigen, wie Wahlen in postfaktischen Zeiten die Politik verändern werden.



16.03.2017, Zentralbibliothek, Wall-Saal (Zugang außen über Am Wall), 16:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.