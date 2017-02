Vortrag: Warum dehnt sich das Universum aus?

Eine internationale Fachtagung am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen bringt für drei Tage Europas führende WissenschaftlerInnen auf dem Gebiet der Relativitätstheorie zusammen. Spannend wird es für interessierte Laien, wenn Prof. Dr. Jochen Liske – Astronom der Hamburger Sternwarte – in einem öffentlichen Vortrag einem bislang ungeklärten Phänomen der Kosmologie auf den Grund gehen wird: der Expansion des Universums.



Unter dem Titel "The World's Largest Telescope and the Acceleration of the Universe“ wird er zum Abschluss der Tagung am Samstag, den 18.02.2017, um 15:30 Uhr im Haus der Wissenschaft davon berichten, mit welchen Messinstrumenten die Ausdehnung des Universums untersucht und besser verstanden werden kann.



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mit Jochen Liske gemeinsam das kosmologische Phänomen der "dunklen Energie“ unter die Lupe zu nehmen und die Astronomie als großes Abenteuer zu begreifen.



EinVortrag in englischer Sprache. Haus der Wissenschaft Sandstraße 4/5, Olbers-Saal, 1. OG, 18.02.2017, 15:30 Uhr. DerEintritt ist frei.



