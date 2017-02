Wachstum bei cambio

Im vergangenen Jahr erzielte die cambio-Gruppe in Deutschland und Belgien einen Umsatz von 24,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Umsatz um 9,6 Prozent gesteigert werden. In 21 deutschen und 34 belgischen Städten können Privat- und Geschäftskunden das cambio-Angebot nutzen.



Bei cambio Deutschland waren zum Jahreswechsel über 57.000 Kunden registriert. Derzeit wird ein cambio-Fahrzeug von 43 Kunden genutzt. cambio Geschäftsführerin Bettina Dannheim: "Unsere Kunden nutzen die Fahrzeuge für tägliche Einkäufe, Ausflüge und längere Urlaubsfahrten ebenso wie für Dienstfahrten."



Laut der tagesschau nutzen in Deutschland 1,7 Mio. Menschen Carsharing Angebote. Allerdings 1,3 Mio. bei stationsunabhängigen Anbietern. Und dieses Angebot wird laut der Deutschen Umwelthilfe eher als Alternative zum Fahrrad angesehen. Damit steigt der Straßenverkehr und öffentliche Verkehrsmittel werden weniger genutzt (dradiowissen.de).