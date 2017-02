Warnstreik im öffentlichen Dienst am 14. Februar

Die Gewerkschaften haben im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für Dienstag, 14. Februar 2017, zu einem ganztägigen Warnstreik mit einer zentralen Kundgebung in Bremen aufgerufen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtamtes, der Standesämter sowie des Migrationsamtes werden hieran voraussichtlich teilnehmen.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass an diesem Tag Anliegen von Kundinnen und Kunden ohne Termin nur mit erhöhter Wartezeit oder gar nicht bearbeitet werden können. Bereits vereinbarte Termine können nach derzeitiger Einschätzung wahrgenommen werden.



Es ist davon auszugehen, dass es in den darauffolgenden Tagen zu einem erhöhten Kunden-Aufkommen kommen kann (senatspressestelle.bremen.de).



