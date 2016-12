Weihnachtsbaumentsorgung

Die Weihnachtsbäume werden an drei Samstagen im Januar 2017 abgefahren.

In Bremen werden die Weihnachtsbäume am 7., 14. und 21. Januar 2017 eingesammelt. Der für den jeweiligen Wohnort bestimmte Abfuhrtermin steht im Bremer Abfallkalender. Wer aber nicht warten möchte oder den Abfuhrtermin verpasst hat, kann den Weihnachtsbaum auch bei allen Recycling-Stationen von Entsorgung kommunal kostenlos entsorgen (senatspressestelle.bremen.de).



Wichtig: Die Bäume müssen ganz "abgeschmückt" sein, was heißt: ohne Lametta, ohne Kerzen und ohne Dekoration. Nur so können die eingesammelten Bäume zu Bremer Kompost verarbeitet werden.



Bild_ Wikipedia/Harald Bischoff