Weltfrauentag in Bremen

Auch in Bremen nutzen viele Initiativen und Einrichtungen den heutigen Internationalen Frauentag am um auf Ungleichheiten aufmerksam zu machen.



Einen Überblick, was im Land Bremen noch bis Mitte März rund um den Weltfrauentag wo läuft, gibt das Veranstaltungsprogramme, die die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) herausgibt. Dies liegt an vielen öffentlichen Stellen aus und sind online als PDF abrufbar.



In Bremen reicht das Programm mit rund 60 Veranstaltungen von Demo über Festakt bis hin zu Diskussionsrunden, Vorträgen, Lesungen und Workshops. Zu den zentralen Veranstaltungen zählen am Abend des 8. März der Festakt des Bremer Frauenausschusses e.V. zur "Bremer Frau des Jahres" sowie am Nachmittag die Möglichkeit, im Festsaal des Rathauses mit Fraueninitiativen und -einrichtungen ins Gespräch zu kommen (senatspressestelle.bremen.de).



Bild: Wikipedia/Wuzur