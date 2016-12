Insgesamt erfasste die Polizei in den ersten zehn Monaten 2016 rund 2,12 Mio. Verkehrsunfälle, das entsprach einer Zunahme um 2,2 % gegenüber Januar bis Oktober 2015. Davon waren rund 258.200 Unfälle mit Personenschaden (+ 0,8 %) und 1,86 Mio. Unfälle mit ausschließlich Sachschaden (+ 2,4 %).



Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen in Bremen in den ersten 10 Monaten des Jahres

3.171 . Ein Rückgang gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2015 von 4,3 Prozent /destatis.de)