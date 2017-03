Werder Bremen nutzt die kommende Länderspielpause für ein Testspiel beim VfB Oldenburg. Damit holen die Grün-Weißen die Partie nach, die Mitte Januar aufgrund der damaligen Witterungsbedingungen kurzfristig abgesagt werden musste.



Die Begegnung im Stadion am Köttersweg in Rastede findet nun am Mittwoch, 22.03.2017, 18.30 Uhr statt.