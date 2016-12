Werder News

Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg

In der Talkshow "Budder bei die Fische" (vimeo.com) war letzte Woche Willi Lemke zu Gast. Er sprach über sein Leben und was er demnächst so machen wird.



Werder live

Sport1 überträgt am 9. Januar das Testspiel zwischen #Werder und Brügge live aus Spanien. — worum.org (@worum_org) 25. Dezember 2016

Interview ohne Worte