Werder Vereinsmitgliedschaft: Teuer, aber gut

Fast eine Million Deutsche sind Mitglieder in einem Verein der ersten Fußball-Bundesliga. Doch was kostet sie? Das Vergleichsportal Netzsieger hat die Konditionen zur Vereinsmitgliedschaft der Bundesligaclubs unter die Lupe genommen - und erhebliche Unterschiede festgestellt.



So ist die Vereinsmitgliedschaft bei Werder Bremen mit 168 Euro im Jahr die teuerste aller Bundesligisten. Den geringsten Beitrag zahlen mit 30 Euro im Jahr die Anhänger des VfL Wolfsburg, gefolgt von Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg.



Den Kosten der Mitgliedschaft stehen Anreize und Vergünstigungen gegenüber. Alle Bundesliga-Vereine bieten beispielsweise ein Vorverkaufsrecht auf Karten an. Weitere Vorteile sind Stimm- und Mitspracherechte bei Versammlungen sowie Rabatte auf Fanartikel oder auch Treffen mit Spielern.



Für eine Mitgliedschaft bei Werder spricht allerdings: Jugendliche unter 18 Jahren erhalten neben den obligatorischen Vorteilen und einer Ermäßigung, freien Eintritt zu Bundesligaspielen.



Bild: Wikipedia/Matthias Süßen