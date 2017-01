WFB organisiert Startup-Reise zur infoShare nach Danzig

Wer Interesse hat, sich mit Entwicklern und Führungskräften aus dem Ausland zu vernetzen oder sich mit anderen Startups austauschen will, kann zur infoShare fahren. Das Tech, New Media & Startup-Festival findet vom 17. bis 19. Mai 2017 in Danzig statt. Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH organisiert eine Reise mit Bremer Startups und Akteuren dort hin.



Wer Interesse hat, muss sich bis zum 20. Januar 2017 bei redaktion@startups-bremen.de anmelden (startups-bremen.de). Sobald sich abzeichnet, dass eine kleine Gruppe zusammenkommt, wird es ein Vorbereitungstreffen geben.

Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Konferenz tragen Teilnehmer selbst. Flüge von Hamburg nach Danzig sind derzeit ab 100 Euro (Hin- und Rückflug) erhältlich. Für eine Übernachtung werden etwa 50 Euro kalkuliert. Die Gebühren für die Konferenz betragen 350 (early bird) bzw. 500 PLN, also ca. 80 Euro bzw. 115 Euro.



hier geht es zur Webseite des Festivals.