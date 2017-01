"Wild Plants" im City 46

Die Natur erleben Großstadtbewohner fast nur auf exotischen Reiseziel oder in einem Erholungsgebiet. An vier Beispielen aus Europa und Amerika zeigt der Dokumentarfilm "Wild Plants", wie man mitten in den Metropolen naturnah leben und arbeiten kann: Beim "urban gardening“ auf den Industriebrachen von Detroit, bei einem alternativen Landwirtschaftsprojekt eines indianischen Amerikaners, bei wilden Bepflanzungsaktionen in Zürich und bei einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in Genf.



Dabei zeigt sich, dass ein intensives Erleben der Natur ganz selbstverständlich und umfassend das Erleben von Zeit und Zeitempfinden verändert



City 46

Donnerstag, 12. Januar, 20.30 Uhr

14.Januar. – 19. Januar, 18:00 Uhr