"Wishlist" für Grimme-Preis nominiert

Gleich mit vier Produktionen ist funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, für den diesjährigen Grimme-Preis nominiert. In der Kategorie "Kinder und Jugend" geht unter anderem "Wishlist" (Radio Bremen/MDR SPUTNIK/funk) ins Rennen. "Trustory" und "Wishlist" sind unter dem besonderen Aspekt "Innovation" in dieser Kategorie nominiert.



ZDF-Intendant Thomas Bellut: " ... Die Macher (von funk) haben offensichtlich mit ihren innovativen Ansätzen den richtigen Weg eingeschlagen und setzen mit öffentlich-rechtlicher Qualität neue Standards in der Flut der Angebote im Netz." (presseportal.de).



In Wishlist erfüllt eine App jeden Wunsch - allerdings nicht ohne eine Gegenleistung ...