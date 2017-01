"Wishlist" wird fortgesetzt

Es gibt eine gute Nachricht für die Fans der Serie "Wishlist": Radio Bremen hat die Produktionsfirma Outside the Club beauftragt, eine zweite Staffel der Mystery-Webserie zu entwickeln. Die Serie soll wieder in Kooperation mit MDR SPUTNIK für funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, entstehen.



Im Zentrum der Handlung steht die App "Wishlist", die die Erfüllung jedes Wunsches verspricht. Allerdings nicht, ohne Gegenleistungen zu fordern.



Die erste Staffel der zehnteiligen Webserie ist auf YouTube, auf funk.net und in der funk App verfügbar. Hier (www.youtube.de/wishlistserie) kann man seit vergangener Woche die komplette Serie am Stück sehen.