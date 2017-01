Workshop an der HSB "Wie finde ich ein passendes Studium?“

Für alle, die sich noch in der Entscheidungsphase für ein Studium befinden, bietet die Koordinierungsstelle für Weiterbildung der Hochschule Bremen in Kooperation mit der Studienberatung einen eintägigen Workshop mit dem Titel "Wie finde ich ein passendes Studium?“ an.



Die Teilnehmer erarbeiten in dem Workshop ihr persönliches Profil (Stärken, Interessen, Entwicklungschancen, mögliche Berufsziele) und gehen dann auf die Suche nach sinnvollen und interessante Studienrichtungen. Informationen rund um das Studieren und Einschreiben werden ebenfalls gegeben. Wer möchte, kann sich direkt im Anschluss an den Workshop persönlich beraten lassen.



Der nächste Termine ist:

Dienstag, 14. Februar 2017, 10 bis 16 h (VANR 9087)

Kosten: 15 Euro. Die Anmeldung erfolgt hier