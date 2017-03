World Games 2017 live im Free-TV

Die Sport1 GmbH hat umfangreiche Medienrechte an den World Games 2017 erworben – exklusiv für Deutschland sowie nicht-exklusiv für Österreich und die Schweiz. Bei der 10. Auflage der Multisport-Großveranstaltung werden sich unter der Schirmherrschaft des IOC vom 20. bis 30. Juli 2017 im polnischen Breslau über 4.500 Athleten aus aller Welt in über 30 Sportarten messen, die nicht zum Wettkampf-Programm der Olympischen Spiele gehören. SPORT1 berichtet an jedem Wettkampftag live im Free-TV und auf seinen weiteren Plattformen.



Die sportlichen Wettkämpfe bieten einen Mix an traditionellen und modernen Sportarten aus sechs Kategorien:

- Artistik und Tanzsport

- Ballsport

- Kampfsport

- Kraftsport:

- Präzisionssport

- Trendsport

- (plus die Einladungssportarten American Football, Kickboxing, Indoor Rowing (Rudern) und Speedway)



Bild Wikipedia/Stefan Kühn