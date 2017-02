Wrestling in Deutschland ohne "The Machine"

Wie die Bild Zeitung berichtet, finden die vier Shows von World Wrestling Entertainment in Deutschland ohne Tim Wiese statt. Die WWE habe ihm mitgeteilt, "er passe nicht ins Storytelling", so Wiese gegenüber der Bild.



Und das Blatt fragt sich: "Ist die Wrestling-Karriere zu Ende, bevor sie richtig angefangen hat?



Die WWE hat Wiese zwar einen Vertrag angeboten und will ihn in den USA weite ausbilden, aber Werders Ex-Torwart zögert seit Monaten mit der Unterschrift, weil ihm noch Details des Angebots fehlen.