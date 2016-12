Zahl des Tages

Zahlen einer repräsentativen Verbraucher-Umfrage zum Thema "Kochen & Essen an Weihnachten" des Marktforschungsinstituts Toluna im Auftrag von eismann (www.eismann.de) unter 1.009 Personen ab 18 Jahren (presseportal.de).



Fast ein Drittel der Deutschen ist der Meinung, dass Familienmitglieder, die an den Feiertagen an ihrer Diät festhalten, der ganzen Familie die Freude am Fest verderben

Und fast jeder fünfte Deutsche meint, dass Vegetarier an Weihnachten auch einmal eine Ausnahme machen und sich ein schönes Stück Fleisch gönnen sollten



