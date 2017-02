Zentralbibliothek erweitert arabischsprachiges Romanangebot

Die Zentralbibliothek hat ihr internationales Romanangebot ausgebaut. Neben den arabischsprachigen Büchern, die bereits Teil des Bestands der Zentralbibliothek sind, gibt es ab sofort auch neue Romane, von denen es deutsche Übersetzungen gibt.



Ab sofort können nun sowohl die arabischsprachigen Originalromane sowie deren deutsche Übersetzung entliehen werden. Ein Angebot, das viele Wege der Integration öffnet: So können zum Beispiel Lern-Paten und Tandems gemeinsam den gleichen Roman lesen. Deutsche Leser erhalten dank der Übersetzungen Einblicke in die arabische Kultur- und Literaturlandschaft; arabische Leser können mittels dieser Romane Dialoge anstoßen. Dass diese Romane in beiden Sprachen vorliegen, kann zusätzlich auch beim Spracherwerb unterstützen - sowohl Deutschlernende als auch Arabischlernende.



Ermöglicht wurde das neue Angebot durch das Engagement des Bremer Arztes Dr. Ghassan Naib und seine Finanzierung der arabisch-sprachigen Bücher.



