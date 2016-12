Zerstreuung für die Festtage

Lese Tipp

Bremen History erinnert an den Winter 1978/79, als durch heftigen Schneefall der Verkehr in der Stadt zusammenbrach und die Kinder schulfrei hatten. Ein Bericht mit zahlreichen Fotos.



Hör Tipp

Olli Dittrich wurde als "Dittsche" berühmt. Aber Olli Dittrich ist noch viel mehr: Er ist Musiker, Autor, Komponist, beinharter HSV-Fan und gerade 60 Jahre alt geworden. In der Nordwestradio Sendung "2 nach 1" erzählt Olli Dittrich, wie er eine Persiflage entwickelt, warum sein Herz für den HSV schlägt, auch wenn es schlecht läuft – und wie sein wohl bekanntester Charakter Dittsche entstand.