Zimmer in Bremen für Studierende aus aller Welt gesucht

Die Hochschule Bremen ist im Sommer Treffpunkt für Studierende aus aller Welt, die an der HSB-International Summer School/Internationale Ferienkurse teilnehmen. Das Kursangebot ist ganztägig und umfasst Sprach- sowie Intensivkurse. Dazu werden Freizeitangebote gemacht und Exkursionen angeboten. Erwartet werden Teilnehmer aus mehr als 40 Ländern.



Die HSB such für ihre Gäste im Sommer möblierte Zimmer oder Appartements in Bremen für die die Zeiträume 9. Juli bis 3. August und 7. August bis 31. August. Der Mietpreis für ein Zimmer bzw. Appartement inklusive aller Nebenkosten beträgt maximal 500 Euro. Die Gäste verpflegen sich selbst. Mensa und Cafeteria der HSB sind während des Sommers geöffnet.



Für Informationen und konkrete Angebote steht das Kursteam zur Verfügung unter folgender Email-Adresse: ifk@hs-bremen.de oder telefonisch unter: 0421-5905 4163