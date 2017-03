Zimmerbrand in der Wartburgstraße - 80.000 Euro Schaden

Heute Nacht gegen 1 Uhr wurde durch mehrere Anrufer ein Feuer in einem Wohngebäude an der Wartburgstraße gemeldet. Die Anrufer meldeten, dass Flammen in einer Wohnung sichtbar waren.



Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr brannte ein Zimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohngebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss in voller Ausdehnung. Ob sich noch Personen in dem Zimmer oder in dem Gebäude befanden war unklar. Mehrere Personen aus dem Gebäude hatten sich bereits ins Freie begeben und waren dort in Sicherheit. Eine weibliche und eine männliche Person klagten über Atemnot und wurden versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.



Die Suche nach Personen, die sich noch im Gebäude befinden könnten, verlief ergebnislos. Sämtliche Bewohner des Gebäudes hatten das Haus bereits verlassen. Um 02:28 Uhr konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden.



Gebrannt hatten in dem Zimmer Einrichtungsgegenstände. Massiv beschädigt durch Brandrauch und Hitzeeinwirkung wurde die gesamte betroffene Wohnung. Sämtliche Räumlichkeiten über der Brandwohnung wurden durch Rauchgase beschädigt. Wohnungen unterhalb der Brandwohnung wurden durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Auskunft des Einsatzleiters beträgt die Schadenshöhe ca. 80.000 Euro.



