Zitat des Tages

In der Sendung Forum des SWR ging es vor ein paar Tagen in erster Linie um die Fusion von Peugeot und Opel. Aber auch um die Zukunft der Automobilbranche im allgemeinen. Denn Elektrofahrzeuge, selbstfahrende Wagen und chinesische Investoren verändern den Markt radikal. Zur Marke Borgward sagte Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer



"Borgward? Das ist doch ein Witz. Da wird nur Geld verbrannt!"



ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und leitet dort das Fachgebiet "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft".

Bild: Wikipedia/Sven Storbeck