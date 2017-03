Zoll informiert zu Crowdfunding-Geschäften

Crowdfunding-Plattformen bieten die Möglichkeit, in Ideen von kreativen Menschen zu investieren. Dass es dabei zu Problemen beim Zoll kommen könnte, wissen jedoch die wenigsten Geldgeber.



Ein Beispiel: Wenn wir für ein Smartwatch-Projekt rund 20 US-Dollar bezahlen, bekommen wir als Prämie ein Geschenkset, bestehend aus T-Shirt, Schlüsselanhänger und eben dieser Smartwatch versprochen, welches einen Wert von 100 US-Dollar aufweist. Dieses Projekt wird jedoch in den USA produziert.

Der Crowdfunder muss seine Postsendung also im Zollamt abholen und gegebenenfalls sogar noch Einfuhrabgaben entrichten. Hierbei gestaltet sich die Zollwertermittlung jedoch schwierig, denn der Zollwert muss dann in der Regel nach der sogenannten Schlussmethode ermittelt werden, was schnell sehr teuer werden kann.

Zusätzlich stellt sich bei vielen Waren zudem die Frage nach der vorhandenen Produktsicherheit. So waren zum Beispiel die ersten Smartwatches einer namhaften Firma allesamt nicht einfuhrfähig - die Investoren konnten somit ihre Prämie nicht erhalten.