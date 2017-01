Zoll kürt die besten Schmugglerverstecke 2016

Der Zoll am Flughafen München konnte auch 2016 wieder besondere Schmugglerverstecke für Drogen aufdecken. Hier ist eine Auflistung der kuriosesten Aufgriffe.



Fall 1

Rund sieben Kilogramm Marihuana hat ein 28-jähriger Portugiese versucht, in den Verpackungen einer namhaften Spielfiguren-Firma von Montreal über München weiter nach Russland zu schmuggeln.

Fall 2

Bei der Kontrolle eines 30-Jährigen mit zwei Teedosen stellten die Beamten statt der Teeblüten 230 Gramm Marihuana sicher.

Fall 3

Bei einer Kontrolle stellten die Beamten drei besonders schwere Kinderbücher fest. Verwundert über das hohe Gewicht der dünnen Bücher, kontrollierten die Zöllner die Bücher noch einmal genauer und wurden fündig. In allen drei Bucheinbänden war insgesamt ein Kilogramm Kokain eingearbeitet.