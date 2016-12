Zoll warnt vor illegalen Feuerwerkskörpern

Spätestens ab Ende November beginnt die Hochsaison für die Einfuhr von illegalen Feuerwerkskörpern und Böllern für den Jahreswechsel.

Im vergangenen Jahr hat der Zoll nach Kontrollen auf der Straße und in der Post mehr als 1,8 Tonnen einfuhrverbotene Feuerwerks- und Knallkörper beschlagnahmt, und vom Zollfahndungsdienst wurden in diesem Zusammenhang rund 250 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für 2016 zeichnet sich eine deutlich steigende Tendenz ab. Zumeist stammten die illegalen Produkte aus China. Diese Produkte sind oftmals hochgefährlich.



Der Zoll warnt daher eindringlich: Finger weg von pyrotechnischen Produkten zweifelhafter Herkunft. Sie sind in aller Regel nicht auf ihre Sicherheit geprüft. Diese in allen Variationen und Mengen erhältlichen Raketen und Böller sind oft mangelhaft verarbeitet und enthalten Inhaltsstoffe mit zu hoher Sprengkraft. Sichere Pyrotechnik erkennt man am vorgeschriebenen BAM- oder CE-Zulassungszeichen, nachdem sie ein aufwendiges Prüfverfahren bestanden hat.



Bild: Wikipedia/Fir0002